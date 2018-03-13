Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК дополнительно выделил около 2 млн рублей на проведение выборов в трех регионах

Политика
13 марта, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Из них 1 млн рублей направят избиркому Севастополя

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник утвердил выделение дополнительных 1,9 млн рублей на подготовку и проведение выборов президента России избирательным комиссиям Севастополя, Забайкальского края и Республики Алтай.

"Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ избирательным комиссиям субъектов", - говорится в постановлении ЦИК.

Согласно документу, 1 млн рублей направят избиркому Севастополя, 620 тыс. рублей - комиссии Забайкальского края, 281 тыс. рублей - избиркому Республики Алтай.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь Алтайский край Забайкальский край Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
3
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
4
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама