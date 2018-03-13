ЦИК дополнительно выделил около 2 млн рублей на проведение выборов в трех регионах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник утвердил выделение дополнительных 1,9 млн рублей на подготовку и проведение выборов президента России избирательным комиссиям Севастополя, Забайкальского края и Республики Алтай.

"Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента РФ избирательным комиссиям субъектов", - говорится в постановлении ЦИК.

Согласно документу, 1 млн рублей направят избиркому Севастополя, 620 тыс. рублей - комиссии Забайкальского края, 281 тыс. рублей - избиркому Республики Алтай.

Выборы президента России пройдут 18 марта.