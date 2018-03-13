Послу Великобритании заявлен протест в связи с обвинениями Лондона по делу Скрипаля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. В МИД РФ заявили решительный протест послу Великобритании в Москве Лори Бристоу в связи с выдвинутыми британскими властями обвинениями в адрес России по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"13 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, - указали в российском дипведомстве. - Первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии".

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал Лавров.