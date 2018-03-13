Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев: смена госсекретаря США не изменит политику по сдерживанию России

Политика
13 марта, 17:29 дата обновления: 13 марта, 17:33 UTC+3

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам, внешняя политика США в отношении России "не претерпит изменений", поскольку ее в последнее время определяет не Госдеп

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что перестановки в должности госсекретаря США не являются предвестником больших перемен во внешней политике Вашингтона и стратегии по сдерживанию России.

"Замена госсекретаря США не представляется мне предвестием перемен во внешней политике этой страны. Не Госдепартамент определяет в последнее время эту политику, она является следствием подковерных схваток, разменов и компромиссов между Белым домом и [Капиталийским] холмом, между президентом [США Дональдом] Трампом и все более антипрезидентским Конгрессом. И в этом смысле стратегия сдерживания России как уже состоявшийся размен и компромисс между ними тоже не претерпит изменений", - написал Косачев во вторник на своей странице в Facebook.

По его мнению, кардинальные перемены в двусторонних отношениях с Россией могут произойти, только если глава ЦРУ Майкл Помпео, чья кандидатура на пост госсекретаря была предложена Трампом, "окажется самостоятельным и самодостаточным политиком". "Надежд на это практически никаких - бэкграунд не тот, да и США сейчас не те. Им бы в себя для начала прийти, а там и на кадровые решения можно будет реагировать", - добавил сенатор.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил в своем Twitter, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк) Косачев, Константин Иосифович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
4
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
7
"Берегите детей от плохих затей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама