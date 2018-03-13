Косачев: смена госсекретаря США не изменит политику по сдерживанию России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что перестановки в должности госсекретаря США не являются предвестником больших перемен во внешней политике Вашингтона и стратегии по сдерживанию России.

"Замена госсекретаря США не представляется мне предвестием перемен во внешней политике этой страны. Не Госдепартамент определяет в последнее время эту политику, она является следствием подковерных схваток, разменов и компромиссов между Белым домом и [Капиталийским] холмом, между президентом [США Дональдом] Трампом и все более антипрезидентским Конгрессом. И в этом смысле стратегия сдерживания России как уже состоявшийся размен и компромисс между ними тоже не претерпит изменений", - написал Косачев во вторник на своей странице в Facebook.

По его мнению, кардинальные перемены в двусторонних отношениях с Россией могут произойти, только если глава ЦРУ Майкл Помпео, чья кандидатура на пост госсекретаря была предложена Трампом, "окажется самостоятельным и самодостаточным политиком". "Надежд на это практически никаких - бэкграунд не тот, да и США сейчас не те. Им бы в себя для начала прийти, а там и на кадровые решения можно будет реагировать", - добавил сенатор.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил в своем Twitter, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).