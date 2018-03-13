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Путин уверен, что новое руководство Дагестана наладит ситуацию в сфере борьбы с коррупцией

Политика
13 марта, 17:47 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Президент также пообещал местным властям поддержку из федерального центра

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев и президент РФ Владимир Путин

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев и президент РФ Владимир Путин

© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что новое руководство Дагестана сможет наладить ситуацию в республике, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Речь об этом шла на встрече главы государства с представителями общественности Дагестана, во время которой обсуждалось положение дел в республике.

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"Президент отметил, что несмотря на имеющиеся сложности и проблемы в Дагестане, нельзя игнорировать определенный прогресс и движение вперед", - передал слова главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На встрече выступили руководители Ботлихского и Цумадинского районов, а также простые жители республики, в том числе участники событий начала 2000-х годов, когда шла борьба с боевиками. Многие говорили о поддержке Путина, выражали поддержку новому руководству республики и их действиям по решению актуальных проблем, в том числе по борьбе с коррупцией.

По словам Пескова, Путин поддержал в этом вопросе решительные меры. "Коррупционеры не просто набивают свои карманы, они забирают деньги таких простых людей, как вы", - процитировал Путина Песков. "Глава государства выразил надежду на то, что новое руководство сможет наладить ситуацию в республике в краткие сроки и пообещал соответствующую поддержку из федерального центра", - добавил пресс-секретарь.

"Путин выразил уверенность, что поддержку в борьбе с коррупцией окажут и многие дагестанцы - честные люди, болеющие за республику", - отметил он.

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