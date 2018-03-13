Экс-депутат Госдумы Гудков заявил о прекращении сотрудничества с "Яблоком"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который в 2016 году входил в федеральную часть списка кандидатов от партии "Яблоко" на выборах в Госдуму и баллотировался от нее в одном из одномандатных округов Москвы, заявил о прекращении сотрудничества с партией.

"Партия "Яблоко" давно прекратила взаимоотношения со мной", - сказал он во вторник ТАСС. По его словам, прекращение сотрудничества выразилось в отказе партии поддержать его проект по наблюдению за выборами президента РФ, а также в том, что его не включили в список доверенных лиц кандидата в президенты от "Яблока" Григория Явлинского.

"Меня не включили в список доверенных лиц Явлинского, не позвали в общественный штаб по поддержке Явлинского, и партия отказалась поддержать мой проект наблюдения за выборами президента России. Наши наблюдатели отправятся на избирательные участки от [кандидата в президенты РФ] Ксении Собчак", - пояснил он.

Кроме того, Гудков отметил, что с сентября не может встретиться с Явлинским, чтобы обсудить вопрос выдвижения кандидата на пост мэра Москвы. Ранее Гудков объявил о намерении участвовать в выборах мэра столицы и выразил надежду на выдвижение его кандидатуры партией "Яблоко". На выдвижение кандидатом от "Яблока" на выборах столичного мэра претендует также глава московского отделения партии Сергей Митрохин.

15 марта Гудков также намерен провести в Москве "большую встречу" с Собчак с участием 5 тыс. человек. "Политики сделают ряд заявлений, всего ожидается около 5 тыс. гостей", - говорится в сообщении штаба Гудкова по наблюдению за выборами, которое имеется в распоряжении ТАСС. При этом источник в окружении Гудкова не исключил вероятности совместного заявления политиков о создании нового политического движения.

Позиция "Яблока"

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова пояснила ТАСС, что невключение Гудкова в состав доверенных лиц Явлинского связано с появлением фотографий, где он запечатлен рядом с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак. "Мы увидели его фотографии рядом с Ксенией Собчак, и это вызвало нашу осторожность", - сказал она.

Касаясь утверждений Гудкова об отказе партии поддержать его проект по наблюдению за выборами президента РФ, Слабунова заявила, что к ней лично Гудков и его представители не обращались. "Не знаю, с кем они общались. Мы всем готовы дать возможность наблюдать за выборами", - заверила она.

Слабунова также подчеркнула, что формат праймериз по выдвижению кандидата на выборах мэра Москвы партия намерена обсуждать после завершения президентских выборов.