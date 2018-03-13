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Путин обсудил актуальные вопросы развития республики с жителями Дагестана

Политика
13 марта, 18:15 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Сообщается, что со многими из присутствовавших президент виделся ранее, когда посещал республику после операции по борьбе с террористами

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Дагестане с представителями общественности республики. Глава государства отдельно подчеркнул, что специально перед совещанием с руководством Дагестана приехал к простым жителям, чтобы обсудить с ними актуальные проблемы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Во встрече с главой государства приняли участие представители общественности, в частности из Ботлихского и Цумадинского районов Дагестана. Многих из них Путин встречал в 2000-х годах, когда посещал республику после операции по борьбе с террористами", - уточнил он.

"Путин сказал, что позднее сегодня на совещании имеет ввиду обсудить вопросы развития Дагестана, актуальные проблемы и первоочередные задачи, но специально решил сначала побеседовать с теми, кого он давно знает, а не с чиновниками, с рядовыми жителями республики, которые любят свою землю и которые на деле доказали, что готовы в трудный момент подставить плечо и Дагестане, и России в целом, которые лучше всего знают проблемы и чувствуют их на земле", - сказал Песков.

Президент также рассказал, что давно хотел вновь посетить Ботлих, но погода не позволила ему это сделать, поскольку сегодня в этом районе был туман. Собеседники ответили, что они рады встретиться с Путиным и в Махачкале.

Во встрече приняли участие и ополченцы, которые в начале 2000-х годов противостояли террористам, и их дети, и представители руководства отдельных районов республики. Многие из них поделились с главой государств своим мнением о том, какие проблемы наиболее актуальны. В частности, участники беседы говорили о необходимости улучшения быта жителей населенных пунктов в горной местности. "Собеседники президента отмечали, что в ряде таких районов много детей и молодых людей, и им не хватает школ, спортивных залов", - рассказал Песков. Кроме того, Путина попросили подумать над возможным созданием в республике кадетского училища. Некоторые участники встречи, прежде всего женщины, высказали удовлетворение тем, что даже в горные населенные пункты пришел газ, что значительно улучшило жилищные условия. Жители отметили, что многие проблемы были решены после поручений, которые еще в 2000-е годы давал Путин.

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