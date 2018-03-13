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Путин обсудил с Васильевым план действий по развитию Дагестана

Политика
13 марта, 18:07 дата обновления: 13 марта, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Глава республики поделился с президентом своим видением на проблемы в регионе

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Махачкалу провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Васильев доложил Путину о своем видении приоритетных проблем республики и главных вопросах, на которых руководство Дагестана концентрирует свою работу", - сказал Песков. "Руководитель республики проинформировал президента о том, что за последние месяцы практически все члены правительства РФ побывали в Дагестане, и с ними намечены планы действий по решению первоочередных задач", - добавил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин также провел совещание с руководством Дагестана по вопросам социально-экономического развития республики. 

"Открывая совещание, Путин сообщил, что перед этим он получил весьма полную информацию по положению дел от исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также от жителей Дагестана, с которыми он ранее сегодня обсудил возникающие у них реальные проблемы", - сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин констатировал, что в Дагестане все еще много проблем. Он отметил, что бюджет республики по-прежнему сильно зависит от дотаций и субсидий, более того, в республике накоплен большой объем государственного долга.

Отдельное внимание на совещании было уделено ситуации в сфере занятости. Путин указал на то, что безработица в регионе заметно превышает среднероссийский уровень, при этом уровень зарплат остается более низким, чем в среднем по России.

По словам пресс-секретаря, глава государства отметил, что "неплохих показателей добились и дагестанские аграрии", указав на рост производства сельхозпродукции в регионе в минувшем году на уровне 5,1%. При этом Путин подчеркнул, что такие результаты оказали положительное влияние на реальные доходы граждан, которые в 2017 году хоть и незначительно, но выросли.

Говоря о демографической ситуации в регионе, президент отметил, что Дагестан на протяжении последних лет показывает один из самых высоких показателей рождаемости, что говорит о сильных семейных традициях в республике, а также о том, что власти уделяют значительное внимание многодетным семьям.

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Дагестан
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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Васильев, Владимир Абдуалиевич
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