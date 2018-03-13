Слуцкий допускает ужесточение антироссийской риторики в связи со сменой госсекретаря США

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что вопрос смены госсекретаря США является исключительно внутренним делом Вашингтона, но назначение на эту должность Майкла Помпео может привести к усилению антироссийской риторики в американской внешней политике.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил в своем Twitter, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

"Отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и приход на его должность Майкла Помпео - это, конечно, вопрос исключительно американской политической повестки. И при нынешнем предельно низком уровне российско-американских отношений, когда задан общий негативный тренд, сложно делать прогнозы относительно их дальнейшего развития в зависимости от той или иной фигуры во главе американской дипломатии", - сказал он журналистам во вторник.

Вместе с тем Слуцкий напомнил, что "на посту главы ЦРУ Майкл Помпео делал достаточно резкие заявления относительно якобы российского вмешательства в выборы президента США и необходимости адекватного ответа США на создание новейших видов вооружений в России и ряд других". "Все это по совокупности может стать фактором повышения антироссийской риторики во внешней политике США, при том что она и сейчас уже зашкаливает", - допустил глава комитета.

Тем не менее, добавил Слуцкий, РФ "надеется на взвешенный подход США в решении ключевых вопросов международной повестки без нагнетания антироссийской истерии". "Россия всегда призывает своих американских партнеров к здравому смыслу, к конструктивному сотрудничеству по всем аспектам и в первую очередь в борьбе с международным терроризмом", - заключил глава комитета.