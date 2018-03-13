Лавров пошутил, что подвижки в ситуации вокруг КНДР могут связать с "вмешательством РФ"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном пошутил, что подвижки, которые сегодня проходят в процессе урегулирования ситуации на Корейском полуострове, могут связать с "российским вмешательством".

На встрече помощник президента Южной Кореи признался, что уже посещал Россию полмесяца назад. "Об этом никогда не сообщалось публично, но проводил встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, - сообщил он. - Тогда у нас прошли очень успешные переговоры. И сегодня я вернулся сюда, чтобы продолжить с вами обсуждение волнующих вопросов".

Российский министр с иронией отнеся к раскрытию этой информации. "Такой секрет раскрыли! Теперь все подумают, что это мы опять все придумали", - с улыбкой сказал Лавров.

5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно- ядерные испытания.

8 марта Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.