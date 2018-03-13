Более 3 тыс. общественных наблюдателей будут работать на выборах в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. общественных наблюдателей будут следить за ходом голосования в день выборов президента России на избирательных участках в Волгоградской области, сообщила во вторник на заседании Общественной палаты региона ее председатель Татьяна Гензе.

"На 1 тыс. 540 избирательных участках Волгоградской области будут работать более 3 тыс. наблюдателей. Более 2,5 тыс. наблюдателей прошли на сегодняшний день обучение, у нас осталось всего три территории, безусловно, в самое ближайшее время обучение пройдут все наблюдатели", - сказала Гензе.

Она отметила, что для наблюдателей подготовлена нормативно-правовая база - стандарт, в котором указан алгоритм действий наблюдателя на участке. "Также общественные наблюдатели получили кодекс этики. Такого никогда не было - в этот этический кодекс включены правила поведения общественного наблюдателя, он разработан Общественной палатой РФ и Центральной избирательной комиссией. В пакет документов входит третий документ - памятка наблюдателя", - уточнила Гензе.

По ее словам, наблюдатели в Волгоградской области уже начали получать направления, на каких участках они будут работать в день выборов. "Наблюдатели постоянно звонят нам, уточняют все. <...> Общественные наблюдатели - это волонтеры, они абсолютно бесплатно будут выполнять свои задачи и, уверена, что они с ними справятся", - отметила она.

Ранее во вторник секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев сообщил, что палата подготовила 144 тыс. общественных наблюдателей на выборы президента РФ 18 марта. В минувшем году в федеральное законодательство были внесены поправки, разрешающие ОП РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. В частности, Общественная палата России может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию страны, а региональные палаты - в любую комиссию на территории соответствующего субъекта.