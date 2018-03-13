Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 13 тыс. жителей Дагестана будут голосовать на выборах президента по месту нахождения

Политика
13 марта, 19:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, марта. /ТАСС

В основном заявления были поданы через территориальные комиссии и МФЦ республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек в Дагестане подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта 2018 года по месту пребывания, сообщили ТАСС во вторник в избирательной комиссии республики.

Смотрите также

Досрочное голосование на выборах президента РФ. Досье

"Более 13 тыс. жителей Дагестана на сегодня подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента России. Из них более 5 тыс. планируют голосовать за пределами республики. В основном заявления были поданы через территориальные комиссии и МФЦ республики", - сообщила представитель избиркома региона Марина Ковалева.

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации, завершился 12 марта, избиратели могли подать заявления в любом избиркоме, МФЦ или на портале госуслуг. По словам Ковалевой, те, кто не успел этого сделать, могут с 13 марта до 14:00 17 марта подать заявку в участковом избиркоме по месту регистрации. На бланк наклеят специальную марку, с ним можно будет голосовать по месту пребывания.

По данным республиканского избиркома, в Дагестане обладают правом голоса 1 млн 677 тыс. человек (население региона - около 3 млн человек), на территории республики 1 тыс. 915 участков для голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
2
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
5
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
6
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
7
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама