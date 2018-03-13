Более 13 тыс. жителей Дагестана будут голосовать на выборах президента по месту нахождения

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек в Дагестане подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта 2018 года по месту пребывания, сообщили ТАСС во вторник в избирательной комиссии республики.

"Более 13 тыс. жителей Дагестана на сегодня подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента России. Из них более 5 тыс. планируют голосовать за пределами республики. В основном заявления были поданы через территориальные комиссии и МФЦ республики", - сообщила представитель избиркома региона Марина Ковалева.

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации, завершился 12 марта, избиратели могли подать заявления в любом избиркоме, МФЦ или на портале госуслуг. По словам Ковалевой, те, кто не успел этого сделать, могут с 13 марта до 14:00 17 марта подать заявку в участковом избиркоме по месту регистрации. На бланк наклеят специальную марку, с ним можно будет голосовать по месту пребывания.

По данным республиканского избиркома, в Дагестане обладают правом голоса 1 млн 677 тыс. человек (население региона - около 3 млн человек), на территории республики 1 тыс. 915 участков для голосования.