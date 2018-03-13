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RT усмотрела в мерах британского медиарегулятора действия вне его функционала

Политика
13 марта, 19:35 дата обновления: 13 марта, 20:20 UTC+3

Российской телекомпании пригрозили лишением лицензии из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

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ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Российская телекомпания RT выразила несогласие с заявлениями британского медиарегулятора Ofcom о возможности лишения ее лицензии из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявив, что Ofcom берет на себя несвойственные ему государственные функции.

"Мы не согласны с позицией Ofcom", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении телеканала. "Связывая RT с не относящимися к делу вопросами, Ofcom объединяет свою роль регулятора вещания с ролью государства. RT остается важным голосом в новостном пространстве Великобритании, освещая крайне важные, но игнорируемые события и мнения, в том числе многих депутатов и других британских общественных деятелей, которые были отстранены центральными СМИ от общественных дискуссий", - заявили в RT.
 

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Ofcom ранее во вторник допустил возможность лишения российской телекомпании лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери стояла Россия.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, оба продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. По заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, по ее данным, при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что не Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Лондон был обязан немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция предусматривает 10 дней.

 

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Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
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