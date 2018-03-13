Около 2,4 тыс. жителей Южной Осетии досрочно проголосовали на выборах президента РФ

ЦХИНВАЛ, 13 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ для граждан России, живущих в отдаленных районах Южной Осетии, завершилось во вторник, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Южной Осетии Сергей Алексеев.

Досрочное голосование в дальних селах Южной Осетии проходило 5-6 марта и 12-13 марта по заранее разработанному графику. Оно было организовано на 27 удаленных территориях в зданиях поселковых администраций.

"Досрочное голосование на территории Южной Осетии завершилось, в общей сложности проголосовало порядка 2 тыс. 399 российских граждан, проживающих в отдаленных районах республики. Это очень высокий результат", - сказал Алексеев. Он отметил, что в последний день досрочного голосования участковые избирательные комиссии работали в пяти населенных пунктах в зданиях сельских администраций - Корнисская, Хетагуровская, Тбетская и селе Едыс. "По итогам последнего дня, в республике проголосовал 671 избиратель", - сказал российский дипломат.

Накануне досрочное голосование прошло еще в восьми населенных пунктах, в Терегуанской, Болской, Ново-Куртатинской, Зарской, Дампалетской сельских администрациях, а также в селах Уанел и Рук. В общей сложности 12 марта проголосовали 504 человека. Ранее, 5-6 марта, в Южной Осетии в ходе первого этапа досрочного голосования свои голоса отдали около 1,2 тыс. граждан РФ.

Советник посольства РФ в Южной Осетии Сергей Манько рассказал ТАСС, что "выездные избирательные комиссии посетили даже те населенные пункты, где проживает только одна семья". "К примеру, в Ленингорском районе члены комиссии добирались около 10 километров по бездорожью в высокогорное село Салбиер, где живет только одна семья - пожилая пара, у которой большое хозяйство. Они побоялись оставлять свою живность, опасаясь диких животных, но очень хотели проголосовать", - сказал Манько.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В них смогут принять участие в том числе жители Южной Осетии, более 90% из 50 тыс. населения которой являются гражданами РФ.