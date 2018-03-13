Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Консулы в Петербурге обсудили с главой горизбиркома возможность посетить участки 18 марта

Политика
13 марта, 19:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, марта. /ТАСС

На встрече с руководством горизбиркома присутствовали почти 30 генконсулов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Представители консульских учреждений Санкт-Петербурга обсудили на встрече с главой горизбиркома Виктором Панкевичем возможность посетить участки для голосования в день выборов президента РФ 18 марта. Об этом ТАСС сообщил старший по времени пребывания представитель дипломатического корпуса Северной столицы, генеральной консул Словакии в Петербурге Аугустин Чисар.

"[В горизбиркоме] Сказали: да, надо позвонить по такому-то номеру в пятницу, не позже субботы [уведомить комиссию], чтобы генеральные консулы своими глазами могли увидеть, как на местах идут выборы", - отметил словацкий дипломат.

По его словам, на встрече с руководством горизбиркома присутствовали почти 30 генконсулов, работающих в Петербурге. В общей сложности они задали около двух десятков вопросов о подготовке и организации голосования 18 марта.

"Генеральным консулам было интересно, как город, комиссия, люди готовятся к выборам и что сделано [к этой дате]: какая безопасность, какие технические моменты... как будут голосовать те, кто выезжает за границу", - рассказал Чисар. На каждый вопрос был дан ответ, подчеркнул собеседник агентства.

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в городе в общей сложности организовано 1880 постоянных участков для голосования и 51 временный участок. На судах будут работать 103 участка и еще семь - на полярных станциях. Планируется, что в больницах будут функционировать 44 участка, в СИЗО - четыре пункта, один пункт будет организован для бездомных. Также свои голоса избиратели смогут отдать также в аэропорту Пулково и на Московском и Ладожском вокзалах.

Среди городских избирательных участков 21 пункт будет специально оборудован для слепых и слабовидящих, еще на 43 обеспечено дежурство сурдопереводчиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
2
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
3
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
4
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
5
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
6
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
7
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама