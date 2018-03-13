Консулы в Петербурге обсудили с главой горизбиркома возможность посетить участки 18 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Представители консульских учреждений Санкт-Петербурга обсудили на встрече с главой горизбиркома Виктором Панкевичем возможность посетить участки для голосования в день выборов президента РФ 18 марта. Об этом ТАСС сообщил старший по времени пребывания представитель дипломатического корпуса Северной столицы, генеральной консул Словакии в Петербурге Аугустин Чисар.

"[В горизбиркоме] Сказали: да, надо позвонить по такому-то номеру в пятницу, не позже субботы [уведомить комиссию], чтобы генеральные консулы своими глазами могли увидеть, как на местах идут выборы", - отметил словацкий дипломат.

По его словам, на встрече с руководством горизбиркома присутствовали почти 30 генконсулов, работающих в Петербурге. В общей сложности они задали около двух десятков вопросов о подготовке и организации голосования 18 марта.

"Генеральным консулам было интересно, как город, комиссия, люди готовятся к выборам и что сделано [к этой дате]: какая безопасность, какие технические моменты... как будут голосовать те, кто выезжает за границу", - рассказал Чисар. На каждый вопрос был дан ответ, подчеркнул собеседник агентства.

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в городе в общей сложности организовано 1880 постоянных участков для голосования и 51 временный участок. На судах будут работать 103 участка и еще семь - на полярных станциях. Планируется, что в больницах будут функционировать 44 участка, в СИЗО - четыре пункта, один пункт будет организован для бездомных. Также свои голоса избиратели смогут отдать также в аэропорту Пулково и на Московском и Ладожском вокзалах.

Среди городских избирательных участков 21 пункт будет специально оборудован для слепых и слабовидящих, еще на 43 обеспечено дежурство сурдопереводчиков.