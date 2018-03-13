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Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы

Политика
13 марта, 19:52 дата обновления: 13 марта, 20:56 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ ответила на требование Лондона о предоставлении Москвой комментария по делу Скрипаля

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Никто не может выдвигать РФ 24-часовые ультиматумы, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте 12 марта. Мэй призвала Россию до конца вторника, 13 марта, дать ответ о производимых страной нервно-паралитических веществах.

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"После того, о чем говорил президент (Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию), ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать - я даю России 24 часа [ультиматума]", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не обладает реальными фактами по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

"Про яд никто ничего не знает, давайте говорить честно и объективно, и Тереза Мэй, у которой нет никаких реальных фактов на руках", - сказала Захарова, добавив, что ситуация вокруг отравления Скрипаля является примером действия британской пропагандистской машины. "Все, что нам рассказывают через телевизор, через СМИ, как они говорят, что там русская пропаганда и так далее - это классическая британская пропагандистская машина. Все орудия ее практически сейчас работают", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она также заявила, что для расследования инцидента Лондон не задействовал "ни один законный механизм, в основе которого лежит международное право". "Есть все инструменты, чтобы передать информацию, запросить у российской стороны, коль скоро ее обвиняют в причастности. Этого ничего не сделано - есть заявление, есть использование дипломатических ресурсов (вызов посла), какие-то оскорбления чуть ли не персональные в адрес российских представителей. Этот арсенал весь использован", - отметила она, добавив, что в подобных случаях есть четкая схема международного взаимодействия.

Захарова также сообщила, что Великобритания пока не дала никакого ответа на вопросы России по инциденту со Скрипалем. "Мы просим предоставить полный объем информации по этому вопросу. Пока все это без ответа", - подчеркнула она.

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