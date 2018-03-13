Чижов назвал дело Скрипаля отвлечением внимания общества от Brexit

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Реакция Великобритании на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем является одной из попыток отвлечь общественное внимание от проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов во вторник в интервью телерадиовещательной компании Би-би-си.

"Не время ли рассмотреть то, кто извлек выгоду из всей этой ситуации? Я верю, что это идеальный способ отвлечь внимание широкой публики от настоящих проблем, которые сейчас стоят перед обществом в Великобритании и других европейских странах. Я говорю о Brexit", - заявил Чижов.

Также Чижов добавил, что "Великобритания стала небезопасной страной для людей, приезжающих из России, будь это граждане РФ или Великобритании", упомянув о смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, Бориса Березовского и его соратников Александра Перепеличного и Николая Глушкова. Последний скончался 12 марта (13 марта по московскому времени), полиция назвала его смерть "необъяснимой".

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал Лавров.