Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чижов назвал дело Скрипаля отвлечением внимания общества от Brexit

Политика
13 марта, 19:56 дата обновления: 13 марта, 20:14 UTC+3

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов также добавил, что Великобритания стала небезопасной страной для людей, приезжающих из России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Реакция Великобритании на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем является одной из попыток отвлечь общественное внимание от проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов во вторник в интервью телерадиовещательной компании Би-би-си.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Не время ли рассмотреть то, кто извлек выгоду из всей этой ситуации? Я верю, что это идеальный способ отвлечь внимание широкой публики от настоящих проблем, которые сейчас стоят перед обществом в Великобритании и других европейских странах. Я говорю о Brexit", - заявил Чижов.

Также Чижов добавил, что "Великобритания стала небезопасной страной для людей, приезжающих из России, будь это граждане РФ или Великобритании", упомянув о смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, Бориса Березовского и его соратников Александра Перепеличного и Николая Глушкова. Последний скончался 12 марта (13 марта по московскому времени), полиция назвала его смерть "необъяснимой".

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал Лавров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
2
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
5
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
6
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
7
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама