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Более 5 млн человек прикрепились к избирательным участкам не по месту регистрации

Политика
13 марта, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

По словам главы ЦИК, на предыдущих выборах президента россиянам выдали 1,9 млн открепительных

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 5 млн россиян подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова.

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"Пока еще не полностью обработаны заявления, которые поступают через УИКи, но в целом перешагнули за 5 млн", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Если сравнить с прошлыми выборами, когда использовались открепительные, то 1,9 млн было выдано, проголосовали 1,7 млн", - добавила она.

12 марта завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. В территориальных комиссиях, МФЦ и на сайте госуслуг заявления можно было подать с 31 января, с 25 февраля к приему присоединились и участковые комиссии.

С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации. Такое заявление будет защищено специальной маркой. С ним избиратель 18 марта придет на выбранный заранее участок, там часть марки переместят с заявления в список избирателей напротив фамилии голосующего, чтобы исключить возможность проголосовать повторно.

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