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Роскомнадзор примет меры в отношении британских СМИ в случае лишения лицензии RT

Политика
13 марта, 20:44 дата обновления: 13 марта, 20:46 UTC+3

Глава ведомства пообещал немедленно принять ответные меры

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор примет ответные зеркальные меры в случае, если британский регулятор лишить лицензии телеканал RT, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

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"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - сказал он.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom ("Офком") допустил возможность возможность лишения российской телекомпании лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери стояла Россия. В свою очередь RT усмотрела в мерах британского регулятора действия вне его функционала.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. 

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