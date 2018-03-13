Памфилова: уточненная численность избирателей в РФ может составить 107 млн человек

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ удалил из списков избирателей порядка 2 млн умерших людей и граждан, учтенных по двум адресам, таким образом, уточненная численность избирателей в РФ может составить 107 млн человек. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она отметила, что при определении численности избирателей ранее допускался двойной учет, когда людей оставляли в списках избирателей по старому адресу и по новому. Также зачастую тех, кто находится на консульском учете за границей, учитывали вместе с избирателями на территории РФ, однако часто один избиратель находился в обоих категориях.

В настоящее время, по данным на 1 января, численность избирателей составляет около 109 млн человек, на консульском учете за границей состоит около 1,9 млн человек. ЦИК ведет работу по уточнению списков избирателей.

"Мы сейчас чистим [списки] очень серьезно, мы сейчас заканчиваем <…> Двойников, мертвые души - по разным параметрам уже более двух миллионов [удалено]", - сказала Памфилова.

Она не исключила, что ко дню голосования на выборах президента численность избирателей составит 107 млн человек.

Выборы президента России пройдут 18 марта.