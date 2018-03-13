Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памфилова: уточненная численность избирателей в РФ может составить 107 млн человек

Политика
13 марта, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Глава ЦИК отметила, что ранее при подсчете допускался двойной учет, когда людей оставляли в списках избирателей по старому адресу и по новому

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ удалил из списков избирателей порядка 2 млн умерших людей и граждан, учтенных по двум адресам, таким образом, уточненная численность избирателей в РФ может составить 107 млн человек. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она отметила, что при определении численности избирателей ранее допускался двойной учет, когда людей оставляли в списках избирателей по старому адресу и по новому. Также зачастую тех, кто находится на консульском учете за границей, учитывали вместе с избирателями на территории РФ, однако часто один избиратель находился в обоих категориях.

В настоящее время, по данным на 1 января, численность избирателей составляет около 109 млн человек, на консульском учете за границей состоит около 1,9 млн человек. ЦИК ведет работу по уточнению списков избирателей.

"Мы сейчас чистим [списки] очень серьезно, мы сейчас заканчиваем <…> Двойников, мертвые души - по разным параметрам уже более двух миллионов [удалено]", - сказала Памфилова.

Она не исключила, что ко дню голосования на выборах президента численность избирателей составит 107 млн человек.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
Экс-премьер Франции считает, что Мэй зашла слишком далеко в обвинениях против России
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Дональд Трамп произвел перестановки на ключевых постах в своем кабинете
6
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
7
Биография Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама