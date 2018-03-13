Посольство РФ в ноте в МИД Британии заявило о непричастности РФ к инциденту в Солсбери

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне направило ноту в ответ на запрос британского МИД, заявив о непричастности к инциденту в Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом дипломатическое представительство информировало в Twitter.

"Посольство сегодня направило ноту в МИД Великобритании, в которой подтвердило, что Россия не причастна к инциденту в Солсбери, и изложило вышеупомянутые требования для проведения совместного расследования", - говорится в сообщении.

Российские дипломаты указали Лондону на необходимость проведения совместного расследования инцидента, в результате которого 66-летний бывший шпион и его 33-летняя дочь оказались в критическом состоянии.

"Великобритания должна соблюдать Конвенцию о запрещении химического оружия, которая предусматривает совместное расследование инцидента, к которому готова Москва", - говорится в сообщении посольства в Twitter. При этом оглашенное накануне премьер-министром Терезой Мэй требование к Москве дать до конца вторника разъяснения по поводу причастности России к этому инциденту - Мэй заявила, что "с большой долей вероятности" так оно и было - посольство назвало ультиматумом. "Москва не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы химического вещества, о котором упоминают британские следователи", - отмечается в сообщении диппредставительства.

"Было заявлено, что действия властей Великобритании являются явной провокацией и что Российская Федерация не причастна к инциденту, произошедшему в Солсбери 4 марта 2018 года", - добавили в посольстве.

Инцидент в Солсбери

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери после того, как подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

При этом Мэй предупредила, что в случае, если представленные Москвой разъяснения не удовлетворят Лондон, то в среду на заседании Национального совета по безопасности будут обсуждены новые санкции в отношении РФ.

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.