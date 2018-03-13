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Минобороны: боевики дважды обстреляли Дамаск и окрестности за сутки, есть жертвы

Политика
13 марта, 21:20 дата обновления: 13 марта, 21:31 UTC+3

Террористы выпустили одну ракету и четыре мины

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жилые кварталы Дамаска и его пригородов за сутки дважды подверглись обстрелам со стороны боевиков, в результате погибли два мирных жителя.

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

"Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны два раза, боевиками выпущены одна ракета и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения. Гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается", - сказал он.

Евтушенко отметил, что в целом обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни. В то же время, по его словам, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным Координационным центром в течение суток зафиксированы нарушения данного режима в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа. При этом наиболее напряженной остается обстановка в зоне деэскалации "Восточная Гута". "Действующие здесь радикальные группировки нарушают режим прекращения огня, постоянно провоцируют правительственные войска на ответные действия", - пояснил начальник центра.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также они силой удерживают население в Восточной Гуте.

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