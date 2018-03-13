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Минобороны: Восточную Гуту покинули 148 человек, в том числе 79 детей

Политика
13 марта, 21:47 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Как сообщили в Центре по примирению, ведутся переговоры с лидерами вооруженных группировок о срочной эвакуации больных и раненых

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Почти 150 человек смогли покинуть Восточную Гуту во вторник, в том числе 79 детей. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

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"Представители Центра по примирению ведут переговоры с лидерами вооруженных группировок о выводе из Восточной Гуты мирных жителей и боевиков, срочной эвакуации больных и раненых. В результате достигнутой договоренности сегодня анклав смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывается необходимая помощь", - сказал он.

По его словам, с начала гуманитарной операции на горячую линию Центра по примирению поступило 244 обращения жителей Восточной Гуты.

"В последнее время люди все чаще просят открыть дополнительные коридоры выхода из анклава, поскольку выход к Эль-Вафидину для жителей большинства районов, удерживаемых боевиками, остается заблокированным", - сказал Евтушенко. Он подчеркнул, что гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.

Гуманитарная помощь

Евтушенко напомнил, что 12 марта российский Центр по примирению обеспечил заход трансграничного гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа: на 19 грузовиках было доставлено 123 тонны продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов.

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По словам Евтушенко, представители Центра по примирению за прошедшие сутки передали воспитанникам двух детских дошкольных учреждений города Хомс детскую одежду и одеяла и доставили питьевую воду в населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 81 человеку, в том числе 15 детям", - отметил генерал.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 11 человек, в провинции Дейр-эз- Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 364 человека.

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