Посольство РФ официально запросило разъяснений у МИД Великобритании об угрозе кибератаки

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Посольство РФ официально запросило разъяснений у МИД Великобритании об угрозе осуществления кибератаки со стороны Лондона против России. Об этом стало известно из сообщения российского дипломатического представительства, которое было размещено во вторник в Twitter.

"Посольство официально запросило у МИД разъяснений относительно угроз осуществления кибератаки, озвученных в парламенте и в СМИ. Россия уделяет серьезное внимание нарушениям кибербезопасности", - говорится в твите посольства.

Российское посольство в Лондоне ранее во вторник заявило, что возможное совершение Великобританией кибератаки против России вызывает серьезное беспокойство. Комментируя сделанные в понедельник заявления в британском парламенте о планируемых кибератаках против России, пресс-секретарь российского посольства сказал: "Эти заявления ряда депутатов, а также ссылающихся на источники в правительстве СМИ о возможном применении "наступательного кибернетического потенциала" вызывают серьезное беспокойство. Россию не только безосновательно и провокационно обвиняют в произошедшем в Солсбери, но и грозят подвергнуть кибератакам, планы которых уже разрабатываются".

"Судя по заявлениям премьер-министра Терезы Мэй, такое решение может быть принято уже завтра (14 марта - прим. ТАСС) на заседании Совета национальной безопасности. Призываем британскую сторону еще раз взвесить последствия подобного безответственного решения", - подчеркнуло посольство России.

О какой кибератаке идет речь?

Газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства выступила во вторник с утверждением, что Великобритания рассматривает возможность совершения кибератаки против России в ответ на отравление в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным издания, Минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) разрабатывает наступательную киберпрограмму. Она, замечает The Times, может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости.

Утверждения Мэй и ответ Лаврова

Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

О Скрипале

66-летний бывший полковник ГРУ и его 33-летняя дочь 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Сейчас они остаются в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.