Главы МИД РФ и Турции обсудят Сирию, С-400, торговые ограничения и визы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в среду в Москве переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В повестку войдут ситуация в Сирии, где сохраняется напряженная обстановка в районе Африна и Восточной Гуты, закупки Анкарой зенитно-ракетных систем С-400 и перспективы снятия ограничений, оставшихся с периода ухудшения отношений между двумя странами в торговой и визовой сферах.

Ситуация в Сирии

Как отметили в МИД РФ, значительное место на переговорах займут вопросы стабилизации обстановки в Сирии. На севере страны турецкие войска продолжают боевые действия против курдских формирований в районе Африна. Острая ситуация сохраняется в Восточной Гуте, где сирийские военные ведут боевые действия против террористов в перерывах между ежедневными гуманитарными паузами, установленными с 27 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина и действующими с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени. На этом фоне постпред США при ООН Никки Хейли заявила о возможном нанесении США удара по Сирии, что грозит дальнейшим обострением.

В этих сложных условиях России и Турции как странам - гарантам астанинского процесса предстоит определить пути дальнейшего снижения напряженности и продвижения политического урегулирования. Встреча Лаврова и Чавушоглу пройдет в преддверии переговоров глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии в Астане 16 марта, а они уже будут предварять саммит, намеченный на начало апреля в Турции.

Поставка ракет

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В МИД РФ указали, что одной из тем встречи министров РФ и Турции станет "ход реализации подписанного контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", а также другие текущие и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества". Ни в Москве, ни в Анкаре не уточняли, какие именно планы сотрудничества в сфере ВТС могут быть вынесены на обсуждение.

Контракт по закупке Анкарой ракетных систем С-400 уже вызвал резонанс на международной арене. Турция станет первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400. Соединенные Штаты, между тем, предупредили правительства других стран о возможности введения против них санкций в случае заключения с Вооруженными силами России "крупных сделок". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Анкара не собирается отчитываться ни перед кем в своих действиях.

Продукты и визы

Президент РФ Владимир Путин во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву в марте 2017 года заявил о нормализации отношений Москвы и Анкары после инцидента с Су-24 и оценил уровень этих отношений как "продвинутое многоплановое партнерство". Однако ряд ограничений в сферах двусторонней торговли и визовых формальностей для граждан Турции, введенных в период охлаждения между двумя странами, продолжает действовать. На встрече Лаврова и Чавушоглу, по информации МИД РФ, "будут обсуждены совместные действия по устранению остающихся барьеров в двусторонней торговле и расширению номенклатуры сельскохозяйственных товаров, поставляемых из России и Турции на национальные рынки".

В вопросе снятия визовых ограничений в Москве подтвердили готовность к либерализации действующего режима для некоторых категорий граждан Турции. "При этом российская сторона рассчитывает на повышение эффективности взаимодействия соответствующих ведомств двух стран в борьбе с международным терроризмом и оргпреступностью", - добавили в российском министерстве.