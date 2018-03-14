Эксперты допускают внедрение в России обязательного голосования без денежных штрафов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вопрос внедрения в России обязательного голосования может быть рассмотрен, но штрафы за неявку на избирательных участки вводить не нужно. Таков один из выводов доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Негражданство": Модели преодоления электорального абсентеизма (уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах - прим. ТАСС) и повышения ответственности гражданского выбора".

Авторы исследования, копия которого есть у ТАСС, поясняют, что большинство стран мира используют различные модели, чтобы повысить уровень участия граждан в голосовании и степени ответственности их выбора, а в конечном счете для повышения качества представительства в органах власти. Среди наиболее часто применяемых они называют обязательное голосование, заочное онлайн-голосование и отдельные избирательные цензы, квалификационные характеристики, ограничивающие и расширяющие избирательное право.

Плюсы и минусы обязательного голосования

В частности, власти многих стран ввели обязательное голосование одновременно с всеобщим избирательным правом как способ предупредить негативные последствия абсентеизма, напоминают эксперты. "Исторически считалось, что богатые классы будут скупать и манипулировать голосами менее активных бедных классов", - сказано в докладе. Участие большинства граждан позволяло предотвратить этот эффект.

"Сегодня основное положительное влияние обязательного голосования видится в обеспечении равного и качественного представительства всех социальных групп, более точного отражения их интересов при формировании и реализации политики, - пишут аналитики ЭИСИ. - Кроме того, кандидаты могут не вести привлекающую внимание мобилизационную кампанию, а сосредоточиться на защите содержательных программных предложений".

Однако в результате применения таких норм возможны негативные эффекты, в том числе рост иррационального выбора. Так, как отмечают авторы, повышается вероятность так называемого donkey-vote ("голосование осликом") - случайного голосования в зависимости от позиции кандидата в бюллетене на первой или последней строчке. Кроме того, увеличивается число недействительных, испорченных бюллетеней.

Растет и доля эмоционального голосования, голосования за любого известного кандидата. Например, при действующей в Бразилии обязательной системе в парламент прошел не умеющий читать и писать клоун Тиририка.

"Может быть рассмотрен вопрос внедрения в РФ обязательного голосования без денежных штрафов", - резюмируют специалисты.

Квоты для женщин и молодежи в партийных списках

Согласно докладу, сегодня в России один из самых низких и демократичных избирательных цензов в мире. Активного избирательного права (права избирать) не имеют лишь признанные недееспособными и отбывающие срок заключения - это менее 2% граждан избирательного возраста. В других странах доля не имеющих права голоса может достигать 10 - 15% граждан соответствующего возраста.

При этом, как отмечают авторы, различные системы цензов призваны, по мнению зарубежных законодателей, гарантировать ответственное отношение граждан к своему выбору и качество представительства. "Однако для России ограничение избирательных прав не может быть магистральным направлением", - убеждены в ЭИСИ.

"Сторонников в России могут приобрести, например, ограничения не только пассивного [права быть избранным], но и активного избирательного права ранее осужденных за тяжкие преступления, несовместимые с национальными ценностями, например, убийство, госизмена, сексуальные преступления против детей, наркотрафик, насилие, а также поражение на определенный срок избирательных прав лиц, ранее осужденных за коррупционные преступления", - полагают аналитики. В то же время они напоминают, что подобные ограничения противоречили бы Конституции РФ.

С учетом региональных особенностей "могут быть рассмотрены различные варианты изменения избирательного возраста", считают авторы исследования. Например, такое решение могут принять в отношении людей, находящихся в браке, а также официально работающих граждан до достижения 18-летнего возраста, допускают они. "Понижение избирательного возраста, расширение числа молодых людей, имеющих право голосовать, позволило бы повысить роль молодежи в итоговом волеизъявлении при условии более низкого участия в голосовании этой категории", - отмечаюи эксперты.

Помимо этого, "представляется целесообразным рассмотреть вопрос о расширении гарантий права быть избранными для женщин и молодежи, например, за счет жесткого квотирования позиций в партийных списка на выборах", указывается в документе.

Также аналитики предлагают рассмотреть возможность предварительной регистрации избирателей в муниципальных органах власти и через портал госуслуг. "Это позволило бы полностью гарантировать отсутствие в списке избирателей так называемых мертвых душ", - уверены они.

Внедрение онлайн-голосования

Основным же направлением развития избирательной системы должно быть повышение доступности и прозрачности выборов, в том числе на базе современных технологий, считают авторы доклада. По мнению авторов исследования, "необходимо содействовать большей доступности голосования".

"Значительный шаг в этом направлении уже сделан за счет голосования на дому, отмены открепительных удостоверений и разукрупнения участков, превращения их в "участки шаговой доступности", - отмечают специалисты. - Однако для дальнейшего повышения уровня участия и снятия диспропорции представительства молодежи следует рассмотреть возможность внедрения онлайн-голосования".

"С учетом развития технологий распределенного реестра [блокчейна], портала госуслуг, идентификационных систем и защиты информации уже в самое ближайшее время могут быть внедрены безопасные и верифицируемые модели онлайн-голосования", - полагают эксперты. Данные системы, по их мнению, можно апробировать в ходе праймериз, местных и региональных референдумов и выборов.