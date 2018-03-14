"Известия": ДНР не устраивают текущие инициативы Киева об обмене пленными

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не согласны с инициативой Киева о проведении нового этапа обмена пленными, которая предусматривает лишь сжатую формулу "шесть на 16". Об этом уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила газете "Известия".

"Война в Донбассе идет без малого четыре года, но при этом Киев отказывается выполнять свои обязательства. Тем не менее сейчас необходимо достичь соглашения по обмену тех лиц, которые согласованы обеими сторонами. Однако украинское предложение от февраля 2018 года нас категорически не устраивает. Киев предлагает поменять лишь шестерых украинцев на 16 жителей Донбасса, мы хотим вернуть как минимум 81 человека", - рассказала она в преддверии новой встречи контактной группы по урегулированию на Украине.

При этом омбудсмен считает, что обмен пленными по принципу "всех на всех", как это предусмотрено одним из положений минских соглашений, скорее всего, не будет осуществлен до завершения конфликта в Донбассе. По ее мнению, сначала Украина должна в соответствии со взятыми обязательствами принять закон об амнистии, а украинские силовики - перестать преследовать гражданское население по политическим причинам.

В настоящий момент, как подчеркнула Морозова, ДНР требует от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которых удерживают на ее территории, Киев, однако, подтверждает наличие лишь 81 пленного. "Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются, - указала она. - Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них".

Морозова обратила внимание, что ДНР удерживает "только военных и диверсантов, чья вина была доказана". "Если человеку импонирует украинская сторона и он об этом высказывается, мы за это не сажаем", - подчеркнула омбудсмен. В этом контексте она привела пример задержания украинскими силовиками 69-летнего мужчины, который выехал из Донбасса за покупками. "Потом эти люди оказываются в списках пленных, подготовленных к обмену", - констатировала она.

На линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки 27 декабря 2017 года прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон также подчеркнули, что освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен.