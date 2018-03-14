Более 16 тыс. заявлений подали жители Сахалина и Курил для голосования по месту пребывания

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Жители Сахалинской области подали более 16 тыс. заявлений для голосования по месту пребывания. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник организационно-правового отдела областной избирательной комиссии Сахалинской области Алексей Большаков.

"На сегодняшний день без учета портала госуслуг подано всего 16479 заявлений. Из них в участковые комиссии - 9430, МФЦ - 3086, территориальные избирательные комиссии - 3963. Сейчас идет прием заявлений со специальной защитной маркой, он будет продолжаться до 14:00 17 марта. Окончательный итог будет подведен по окончанию приема этих заявлений", - сказал Большаков.

Он уточнил, что две трети заявлений - это внутренняя миграция. "Отмечается перемещение избирателей из районов Сахалинской области. По оценочным данным, заявления подают взрослые люди, которые проживают в одном месте, работают в другом", - пояснил Большаков.

По его словам, в области досрочно проголосовали 5097 избирателей, это 1,37% от общего количества избирателей Сахалинской области. "Досрочное голосование продолжается. Сегодня планирует выезд на остров Монерон, но пока по погодным условиям Монерона вылет не дают, несмотря на то, что в Южно-Сахалинске хорошая погода. Ждем, если сегодня не вылетим, то завтра", - сказал Большаков.

12 марта завершился прием заявлений для избирателей, желающих проголосовать 18 марта на выборах президента РФ по месту своего фактического пребывания. Студенты, командированные и вахтовые работники могли выбрать любой избирательный участок рядом со своим временным местом жительства. Заявления принимались в территориальных, участковых избирательных комиссиях, МФЦ и через портал госуслуг.

У того, кто в последние пять дней перед выборами поймет, что проголосовать по месту постоянной регистрации не может, например из-за срочной командировки, остается шанс реализовать свое избирательное право 18 марта. Для этого необходимо оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00 по местному времени 17 марта.