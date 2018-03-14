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Посол РФ: в Камбодже созданы все условия для участия россиян в выборах президента

Политика
14 марта, 8:07 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 14, марта. /ТАСС

В частности, в посольстве России в Камбодже организованы участковая избирательная комиссия и избирательный участок

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ХАНОЙ, 14 марта. /ТАСС/. Все условия для участия находящихся в Камбодже россиян в выборах президента РФ созданы в королевстве. Об этом сообщил ТАСС в среду посол России в Камбодже Дмитрий Цветков.

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По словам дипломата, в соответствии с Федеральным законом "О выборах Президента Российской Федерации" от 13 января 2003 года, в посольстве России в Камбодже образованы участковая избирательная комиссия и избирательный участок. "18 марта в посольстве будет организовано голосование для российских граждан, проживающих в королевстве, или находящихся здесь с туристическими или иными целями. А 15 марта мы проведем выездное досрочное голосование на базе бывшего генконсульства России в городе Сиануквиль", - отметил посол.

Касаясь темы количества потенциальных избирателей в Камбодже, Цветков сообщил, что на учете в консульском отделе посольства состоят 520 человек. "Вместе с тем, по нашим данным, значительная часть россиян - порядка 1 тыс. человек - находится в крупнейшем морском рекреационном центре Камбоджи - городе Сиануквиль. Исходя из этого, для удобства наших граждан и было принято решение провести досрочное голосование в этом городе", - сказал дипломат.

Подготовка к выборам

В процессе подготовки к проведению выборов посольство, как сообщили ТАСС в дипмиссии, уделяет повышенное внимание работе по информированию россиян о предстоящем голосовании. В частности, была организована серия встреч с росгражданами в Пномпене и Сиануквиле, в ходе которых были даны необходимые разъяснения по участию в предстоящем голосовании.

С учетом отсутствия на территории королевства аккредитованных представителей российских СМИ диппредставительство для распространения информации о выборах полагалось на собственные информационные ресурсы, задействовав сайт посольства и его аккаунты в соцсетях. Помимо этого, по просьбе дипломатов, сведения о предстоящем голосовании были размещены и на интернет-форумах представителей российской диаспоры в Камбодже.

Осуществляя подготовку к проведению выборов, российское диппредставительство также поддерживает тесные контакты с Координационным советом соотечественников и Торговой палатой России в Сиануквиле. В ряде гостиниц этого города, где останавливаются российские туристы, размещены плакаты о выборах. В день досрочного голосования для отдыхающих будет организован трансфер к избирательному участку в день досрочного голосования.

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