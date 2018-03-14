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Рогозин считает, что США "открывают ящик Пандоры", заявляя о создании космических войск

Политика
14 марта, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут в будущем создать космические военные силы

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Размещение оружия в космосе может иметь необратимые последствия, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном создании космических войск в качестве полноценного вида вооруженных сил.

"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", - написал Рогозин.

Вице-премьер также напомнил, что договор по космосу 1967 года, подписанный СССР, США и Великобританией, запрещает размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения.

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