Чижов заявил, что Россия не боится ультиматумов Великобритании в связи с делом Скрипаля

ТАСС, 14 марта. Россия не боится ультиматумов, язык которых избрала Великобритания в ситуации вокруг расследования инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу Euronews.

"Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает, Россия ничего не боится. Я думаю, в этом должны были убедиться и в Лондоне, и в других западных столицах. У меня вызывают сожаления те дебаты, которые проходят в британском парламенте, те официальные заявления, которые делаются, вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того, чтобы привлечь Россию к расследованию", - сказал он.

По словам Чижова, Великобритания фактически "находится в состоянии нарушения международной конвенции по запрещению химического оружия, в соответствии с которой она обязана была предоставить той стране, в адрес которой выдвигаются соответствующие подозрения, необходимые объективные данные, включая образцы этого вещества".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй считает, что к инциденту с большой долей вероятности причастна Россия, а само отравление произошло, по ее утверждению, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". При этом Мэй предупредила, что в случае, если представленные Москвой разъяснения не удовлетворят Лондон, в среду на заседании Национального совета по безопасности будут обсуждены новые санкции в отношении РФ.

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.