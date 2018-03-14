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Постпред РФ при ЕС не ожидает "повышенной мягкости" от нового госсекретаря США

Политика
14 марта, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Владимир Чижов не считает, что увольнение Рекса Тиллерсона связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ в Солсбери

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не ждет от нового главы Госдепартамента Майкла Помпео "повышенной мягкости". Об этом он заявил телеканалу Euronews.

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Постпред РФ при ЕС также подчеркнул, что не считает, что увольнение Рекса Тиллерсона связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Я все-таки убежден, что он [Рекс Тиллерсон] потерял место госсекретаря не из-за этого эпизода [дело Скрипаля] - это первое, а второе, у меня нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе его преемника", - сказал Чижов.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану.

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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк) Чижов, Владимир Алексеевич
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