Постпред РФ при ЕС не ожидает "повышенной мягкости" от нового госсекретаря США

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не ждет от нового главы Госдепартамента Майкла Помпео "повышенной мягкости". Об этом он заявил телеканалу Euronews.

Постпред РФ при ЕС также подчеркнул, что не считает, что увольнение Рекса Тиллерсона связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Я все-таки убежден, что он [Рекс Тиллерсон] потерял место госсекретаря не из-за этого эпизода [дело Скрипаля] - это первое, а второе, у меня нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе его преемника", - сказал Чижов.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану.