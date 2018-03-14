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Роскомнадзор будет вести круглосуточный контроль каналов связи на избирательных участках

Политика
14 марта, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Контроль будет обеспечен с 16 по 20 марта

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор обеспечит круглосуточный контроль каналов связи, используемых избирательными комиссиями всех уровней, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

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"Роскомнадзор в период с 16 по 20 марта обеспечит круглосуточный контроль каналов связи, используемых для оказания услуг избирательным комиссиям всех уровней, функционирования ГАС "Выборы", видеотрансляций процедур голосования и подсчета голосов избирателей", - сообщает Роскомнадзор.

Для обеспечения избиркомов услугами связи Роскомнадзором в рамках исполнения постановления правительства РФ организовано и осуществляется взаимодействие с региональными и местными органами власти, операторами связи.

В различных субъектах Федерации совместно с Минкомсвязи России, избиркомами, органами исполнительной власти и операторами связи проведены тренировки по отработке действий специалистов в условиях нештатных ситуаций, таких как отсутствие электропитания, отключение телефонной связи и каналов передачи данных ГАС "Выборы", атаки на портал видеотрансляции, на телефонные номера избирательных комиссий и др.

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