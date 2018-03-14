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Володин: совещание спикеров парламентов стран Евразии может пройти в Турции

Политика
14 марта, 10:59 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 14, марта. /ТАСС

Первое совещание спикеров прошло в Москве в 2016 году, второе - в Сеуле в 2017 году

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ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Третье совещание спикеров парламентов стран Евразии может пройти в начале сентября в Турции, сообщил в среду журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, данная тема обсуждалась на его встрече с находившимся с визитом в Москве главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В частности, речь шла о "возможном проведении совещания спикеров [парламентов] стран Евразии в Турции в этом году".

"Глава МИД Турции эту идею поддерживает. Со слов министра, есть поддержка и президента, и национального парламента Турции", - отметил Володин. "Ориентировочно планируем на начало сентября", - сообщил он.

Первое совещание спикеров парламентов стран Евразии прошло в Москве в 2016 году, второе - в Сеуле в 2017 году.

Кроме того, на встрече была затронута ситуация в Парламентской ассамблее Совета Европы, председателем которой Чавушоглу являлся в 2010-2012 годах.

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