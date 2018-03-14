Лавров и Чавушоглу обсудят в Москве ситуацию в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 марта./ТАСС/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят на переговорах в Москве ситуацию в зонах деэскалации в Сирии. Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"(Будет обсуждаться) вся сирийская проблематика. Все вопросы, связанные с зонами деэскалации, как бороться с террористами, которые остаются в этих зонах", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что 16 марта в Астане состоится министерская встреча трех стран-гарантов режима прекращения боевых действий в САР (РФ, Турция, Иран).

"Сегодня наша передовая делегация вылетает, чтобы все подготовить. В нее входят и [спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию] Александр Лаврентьев, и [директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Сергей] Вершинин, и представители нашего оборонного ведомства", - отметил Богданов.