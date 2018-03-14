Досрочное голосование на выборах президента РФ организовано в нескольких финских городах

ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России организовано силами российского посольства сразу в нескольких городах Финляндии. Об этом сообщил в среду журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

"По согласованию с ЦИК России организуются досрочные выездные голосования в ряде городов Финляндии, откуда со стороны проживающих там наших соотечественников поступили соответствующие просьбы: в Котке, Хамине, Пори - там голосование уже проведено, а также Миккели, Савонлинне, Каяни - там оно пройдет в ближайшие дни. В сам день выборов планируется выезд групп от участковых избирательных комиссий в Лахти и на площадку строительства АЭС "Ханхикиви", где трудятся российские специалисты", - отметил посол.

По его словам, в день выборов 18 марта в Финляндии будут функционировать четыре избирательных участка: в посольстве России, которое расположено в Хельсинки, в генконсульстве в Турку, в канцелярии посольства в Лаппеенранте и в консульстве на Аландских островах в Мариехамне. Они будут открыты для посещения с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 21:00 мск).

Кузнецов сообщил, что для информирования находящихся в Финляндии россиян о местах для голосования посольство постаралось "максимально использовать возможности местных СМИ, включая радио и телевидение, социальные сети". Оно также распространяло информацию о выборах через местные организации соотечественников, привлекло к этой работе представительства Россотрудничества, ОАО "РЖД", "Аэрофлота" и печатные издания Ленобласти и Карелии "с учетом традиционно высокого потока туристов в Финляндию из этих регионов".

"Всем гражданам России, стоящим на учете в наших консульских учреждениях, направлены персональные приглашения на выборы. В день голосования в городах, где будут открыты избирательные участки, дипломаты готовы выезжать на дом к престарелым и инвалидам в случае соответствующих обращений", - указал Кузнецов. Он напомнил, что в Финляндии на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года проголосовало около 1,6 тыс. российских граждан, а на предыдущих президентских выборах в 2012 году - около 3 тыс.