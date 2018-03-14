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Москва решительно осуждает нападение на кортеж премьера Палестины в Газе

Политика
14 марта, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Ранее на пути следования кортежа Рами Хамдаллы сработало взрывное устройство, ранения получили семь сотрудников охраны

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия решительно осуждает преступное нападение на кортеж премьер-министра Государства Палестина Рами Хамдаллы 13 марта в секторе Газа и призывает все палестинские стороны к выполнению договоренностей о распространении контроля законного правительства Палестины в этом анклаве. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

В минувший вторник на пути следования кортежа Хамдаллы, прибывшего из Рамаллы в сектор Газа для участия в церемонии открытия станции по очистке сточных вод на севере анклава, сработало взрывное устройство, в результате чего были ранены семеро сотрудников охраны главы палестинского правительства.

"В Москве решительно осуждают это преступное нападение, которое дополнительно осложняет и без того непростую ситуацию во внутрипалестинских делах, - отметили в дипведомстве. - Призываем все палестинские стороны к выполнению достигнутых в октябре 2017 года в Каире договоренностей о распространении контроля законного правительства Палестины в секторе Газа, что должно позволить восстановить единое пространство палестинских территорий, привести к выправлению гуманитарной обстановки в Газе, а также улучшению положения дел в области безопасности".

"Конечную цель соответствующих усилий видим в достижении подлинного палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, - подчеркнули в МИД РФ. - Исходим из того, что такое развитие способствовало бы выходу палестино-израильского переговорного процесса из нынешнего тупика и помогло бы продвижению к окончательному урегулированию на известной международно-правовой основе".

12 октября 2017 года в Каире подписано соглашение об окончательном примирении между ведущими палестинскими фракциями ФАТХ и ХАМАС, которое поддержали другие политические организации и силы. Их договоренности предусматривали, что правительство нацсогласия должно было взять на себя всю полноту полномочий на всех палестинских территориях не позднее 1 декабря. До этого времени, согласно условиям сделки, должна была также состояться и передача контроля над единственным на границе Египта и сектора Газа погрантерминалом в Рафахе коалиционному кабинету и президентской гвардии, подчиняющейся палестинской администрации на Западном берегу.

Позднее фракции организовали еще несколько раундов переговоров в Каире, в том числе по вопросам формирования нового правительства, проведения выборов, реформирования Организации освобождения Палестины и развертывания сил палестинской администрации в Газе. Однако позднее между ФАТХ и ХАМАС возникли новые разногласия. В итоге представителям движений пришлось признать, что они пока не могут договориться о механизмах беспрепятственной деятельности правительства в секторе и его совместного функционирования с властями на Западном берегу, а также о конкретных сроках, когда эта схема начнет работать.

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Темы
Палестино-израильский конфликт
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