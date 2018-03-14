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Володин: США хотели прихода к власти в России "послушного" президента

Политика
14 марта, 12:03 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 14, марта. /ТАСС

Спикер Госдумы заявил, что нынешняя санкционная политика Запада в отношении РФ напоминает "агонию"

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ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. США стремились к тому, чтобы в России к власти пришел "ручной" президент. Такое мнение высказал в среду журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Волгоград.

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"Хотели своего президента, ручного, послушного, такого, как на Украине", - сказал глава нижней палаты парламента.

"Совершенно очевидно, что по многим направлениям Россия сегодня для них неудобный конкурент и они пытаются ее убрать из конкурентного поля, причем зачастую нечестными приемами", - отметил он.

По мнению Володина, "все эти шаги со стороны США, да и Великобритании сегодня ставят целью разрушить Россию как государство". "Все возможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественные решения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения из уст ведущих политиков, которые не подкреплены никакими обвинениями", - констатировал председатель Госдумы.

При этом, на его взгляд, нынешняя санкционная политика Запада в отношении РФ напоминает "агонию". "Очевидно, что санкционная политика провалилась, на Западе это понимают, но признать не хотят", - указал Володин.

В то же время уровень политического давления на Россию может снизиться после предстоящих выборов президента, полагает спикер. "Выборы пройдут, и многие темы уйдут. Это попытка навязать свою повестку именно в этот период времени, - уверен он. - Мы видим вмешательство в избирательную кампанию".

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