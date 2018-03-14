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Лавров сообщил, что обсудит с главой МИД Турции координацию в ООН и ОБСЕ

Политика
14 марта, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ добавил, что предстоящие переговоры также будут посвящены подготовке заседания Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав двух государств

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует обсудить с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу координацию в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и на других международных площадках.

"Безусловно, мы хотели бы обменяться мнениями о текущей координации между нашими делегациями в ООН, ОБСЕ, в Совете Европы и других международных площадках", - сказал российский министр, открывая в среду переговоры с турецким коллегой.

По словам главы МИД РФ, традиционно большое внимание стороны уделят положению на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и на Украине. "Из международных вопросов, наверное, основное внимание уделим сирийскому урегулированию, в рамках которого Турция, Россия вместе с Ираном инициировали астанинский процесс, инициировали Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, создав тем самым условия для активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - указал Лавров.

Предстоящие переговоры, отметил он, прежде всего, будут посвящены подготовке заседания Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав двух государств. "У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы обеспечить результативность саммита, в том числе в том, что касается экономической повестки дня, сотрудничества в торговой, инвестиционной, энергетической областях", - констатировал Лавров.

Седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет 3 апреля.

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Темы
Кризис на Украине Саммит ШОС в Астане Ситуация вокруг Ирана Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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Эрдоган, Реджеп Тайип Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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