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Песков: отношения РФ и США едва ли могут еще ухудшиться со сменой госсекретаря

Политика
14 марта, 12:27 UTC+3

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что в любом случае "остается надежда на конструктивизм"

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кремль не ожидает ухудшения отношений между Россией и США после прихода на пост госсекретаря экс-директора ЦРУ Майкла Помпео. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Вряд ли можно упасть ниже пола", - сказал Песков. "В этом плане опасаться дальнейшего ухудшения [отношений] вряд ли приходится", - считает он.

"Но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм, на трезвый подход. Эта надежда остается всегда", - добавил пресс-секретарь.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану.

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Назначение нового госсекретаря США
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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк) Песков, Дмитрий Сергеевич
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