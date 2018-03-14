Песков: отношения РФ и США едва ли могут еще ухудшиться со сменой госсекретаря

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кремль не ожидает ухудшения отношений между Россией и США после прихода на пост госсекретаря экс-директора ЦРУ Майкла Помпео. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно упасть ниже пола", - сказал Песков. "В этом плане опасаться дальнейшего ухудшения [отношений] вряд ли приходится", - считает он.

"Но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм, на трезвый подход. Эта надежда остается всегда", - добавил пресс-секретарь.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану.