Песков заявил, что Россия ответит на любые незаконные действия против своих СМИ в Британии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия на принципах взаимности примет ответные меры в случае любых незаконных действий против российских СМИ, работающих в Великобритании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как вы понимаете, любые незаконные действия в отношении любого СМИ из РФ в Великобритании, конечно же, приведут на основе принципа взаимности к ответным шагам", - сказал он. "Какие будут эти шаги? Те, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам РФ", - заявил он.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom допустил возможность лишения российской телекомпании RT лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери стояла Россия. В свою очередь RT усмотрела в мерах британского регулятора действия вне его функционала.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери.