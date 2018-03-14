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Лавров: РФ позитивно реагирует на просьбы Анкары ускорить поставки С-400

Политика
14 марта, 13:06 дата обновления: 14 марта, 13:58 UTC+3

Глава МИД РФ заявил об этом по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Москва реагирует позитивно на просьбы Анкары ускорить поставки зенитного ракетного комплекса С-400 Турции. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

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"Мы обсуждали военно-техническое сотрудничество, включая реализацию подписанного контракта о поставке С-400. Эти вопросы обсуждают сейчас в практическом плане специалисты, они не для публичной сферы, - сказал Лавров. - В ответ на просьбу турецких коллег ускорить первоначально планировавшиеся сроки поставки мы реагируем позитивно".

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

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