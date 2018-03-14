Источник: посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к Юлии Скрипаль

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в МИД РФ.

"Посольство РФ в Великобритании запрашивает консульский доступ к дочери Сергея Скрипаля", - сказал собеседник.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери: "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем". Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.