Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к Юлии Скрипаль

Политика
14 марта, 13:05 дата обновления: 14 марта, 13:12 UTC+3

Отмечается, что Юлия Скрипаль является гражданкой России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в МИД РФ.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Посольство РФ в Великобритании запрашивает консульский доступ к дочери Сергея Скрипаля", - сказал собеседник.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери: "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем". Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Бывший руководитель британской спецслужбы предостерег Лондон от кибератак против России
5
Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки
6
Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ
7
Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску
Темы дня
Новости партнеров
Реклама