Собянин назвал средний возраст управленцев в правительстве Москвы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Средний возраст среднего и высшего управленческого звена в правительстве Москвы составляет 41-43 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на форуме "Россия - страна возможностей".

"В Москве достаточно молодое правительство. Среднее и высшее управленческое звено в правительстве - средний возраст составляет 41-43 года. И молодежи очень много", - сказал Собянин, отвечая на вопрос участников форума о системе ротации кадров, которая существует в столице.

Он добавил, что в Москве также созданы специальные программы вовлечения молодежи в управление городом.

"Главы районов Москвы замещают свои должности только по конкурсу. При этом в каждом конкурсе участвуют десятки людей. Большинство из них молодые. Из них формируется кадровый резерв, и практически на две трети он является востребованным", - отметил градоначальник.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит с 13 по 15 марта в 75-м павильоне ВДНХ. Его работа посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов.