Лавров: Лондон в деле Скрипаля пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет отстаивать международное право, Великобритания же пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы будем отстаивать международное право, аргументов у наших партнеров мы не видим, - сказал он. - Без предъявления конкретных фактов придется отвечать [Великобритании] за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность".

Глава МИД РФ заявил, что у Москвы не было мотивов отравлять экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, такие мотивы могли быть у тех, кто стремится продолжить русофобскую кампанию.

"Вчера и в наших, и в западных СМИ было множество аргументов в пользу того, что как раз у России никаких мотивов и быть не могло, - отметил министр. - А могли они быть, и наверняка были, у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности".

По словам министра, "подход "мы все знаем, верьте нам, и мы требуем, чтобы вы со всем согласились" применяется Лондоном не первый раз". "Данная линия даже перехлестывает то, чем занимался у нас прокурор СССР Андрей Вышинский, когда изобрел термин "признание - царица доказательств", - обратил внимание глава МИД РФ. - В этом случае нашим британским коллегам, да и тем, кто их голословно начинает поддерживать, даже не зная результатов еще не завершенного расследования, и этого мало. Для них не признание - царица доказательств, а подозрение, которое они сами выдвигают, уже должно восприниматься всем мировым сообществом как царица доказательств".

"Так дело не пойдет!" - резюмировал Лавров.

Реакция Великобритании

Лавров также подчеркнул, что Россия так и не получила официального запроса от Британии по делу отравления экс-полковника ГРУ.

"Мы так и не получили никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, - сказал министр. - В свою очередь мы официально уведомили англичан, что будем готовы ответить за запрос, если они сформулируют его на основе своих собственных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".

Лавров отметил, что Москва ответит в 10-дневный срок на официальный запрос Лондона по делу отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, если такой все-таки поступит.

"Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по Конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа, - указал министр. - Пока однако вместо направления такого запроса, Соединенное Королевство продолжает разыгрывать политические сцены".

Отказ от использования официальных каналов по делу Скрипаля говорит об "огромном самомнении" Лондона, считает министр иностранных дел России.

По его словам, согласно Конвенции по запрещению химического оружия, Великобритания была обязана направить официальный запрос компетентным органам страны, о подозрении в отношении которой идет речь. "Такого запроса направлено не было, - указал глава МИД РФ. - Более того, представитель Соединенного Королевства в ОЗХО стал нашему представителю задавать вопросы, зачем Россия вовлекает в этот разговор тематику Конвенции о запрещении химического оружия, достаточно, мол, того, что министр иностранных дел Великобритании пригласил российского посла и все ему сказал".

"Знаете, это, конечно, такое огромное самомнение, проявление которого видно почти во всех шагах, предпринимаемых Лондоном. Кстати, не только в этом случае", - обратил внимание Лавров.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери: "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем". Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

Сирийские аналогии

Лавров обратил внимание, что термины "вполне вероятно", "как представляется" были сплошь и рядом включены в доклад об инциденте в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, где якобы было применено химоружие.

"Инцидент расследовался дистанционно, в том числе британскими лабораториями. Результаты этих расследований были переданы в Гаагу [штаб-квартира Организации по запрещению химоружия], - отметил он. - Когда нас проинформировали, что ОЗХО будет опираться на данные британской лаборатории, мы попросили британских коллег по-человечески ознакомить с тем, как были получены данные пробы из Хан-Шейхуна, потому что этот район контролировался боевиками". "Нам просто не по-джентельменски отказали в получении какой-либо информации", - констатировал глава МИД РФ.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля прошлого года. При этом погибли почти 100 человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цехи боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс.