Лавров: РФ и Турция координируют усилия по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия и Турция координируют усилия по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии 2254 и достижению целей, поставленных в рамках астанинского процесса. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Вы спросили, обсуждают ли с нами наши турецкие коллеги те вещи, которые рассматриваются ими в контактах с американцами, - отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. - Да, мы сегодня получили информацию от министра иностранных дел Турции, мы признательны за это".

"Как он [глава МИД Турции] сказал: "Не во всем мы соглашаемся на 100%, но тем не менее обмен мнениями помогает координировать усилия и двигаться к тем целям, которые поставлены в резолюции 2254, в рамках астанинского процесса, и [целям,] которые были подтверждены на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", - обратил внимание глава российского дипведомства.

Резолюция 2254 была принята в декабре 2015 года в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии. Документ предусматривал вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства в январе 2016 года с целью формирования правительства, принятия конституции и проведения всеобщих выборов в течение 18 месяцев после начала дискуссий.