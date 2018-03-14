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Лавров: РФ и Турция координируют усилия по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии

Политика
14 марта, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что обмен мнениями помогает двигаться к тем целям, которые поставлены в резолюции

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия и Турция координируют усилия по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии 2254 и достижению целей, поставленных в рамках астанинского процесса. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Вы спросили, обсуждают ли с нами наши турецкие коллеги те вещи, которые рассматриваются ими в контактах с американцами, - отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. - Да, мы сегодня получили информацию от министра иностранных дел Турции, мы признательны за это".

"Как он [глава МИД Турции] сказал: "Не во всем мы соглашаемся на 100%, но тем не менее обмен мнениями помогает координировать усилия и двигаться к тем целям, которые поставлены в резолюции 2254, в рамках астанинского процесса, и [целям,] которые были подтверждены на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", - обратил внимание глава российского дипведомства.

Резолюция 2254 была принята в декабре 2015 года в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии. Документ предусматривал вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства в январе 2016 года с целью формирования правительства, принятия конституции и проведения всеобщих выборов в течение 18 месяцев после начала дискуссий.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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