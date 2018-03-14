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Мантуров: РФ полностью уничтожила все без исключения запасы химического оружия

Политика
14 марта, 15:13 дата обновления: 14 марта, 15:32 UTC+3

Глава Минпромторга заявил, что последний снаряд был уничтожен еще в ноябре 2017 года

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. РФ полностью уничтожила все без исключения запасы химического оружия, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"У нас уничтожено все химическое оружие без исключения, которое было создано еще в Советском союзе. И работа эта была завершена в ноябре 2017 года торжественным уничтожением последнего снаряда - с телемостом, с президентом. Поэтому у нас химического оружия нет вообще", - сказал Мантуров в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли в России запасы нервно-паралитического газа "Новичок".

Ранее Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом в Лондоне заявляли, что Скрипаль и его дочь якобы были отравлены российским боевым нервно-паралитическим газом "Новичок".

Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери.

Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Они находятся в больнице в критическом состоянии.

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