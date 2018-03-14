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МИД РФ в ближайшее время сделает заявление по выступлению Мэй в британском парламенте

Политика
14 марта, 15:57 дата обновления: 14 марта, 16:18 UTC+3

Официальное заявления будет опубликовано на сайте ведомства

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в ближайшее время сделает заявление по выступлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте.

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Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В ближайшее время на сайте МИД будет опубликовано заявление в связи с выступлением Мэй в парламенте", - заявила дипломат.

Ранее глава британского правительства заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, им предписано покинуть страну в течение недели. Премьер также обвинила Россию в "противозаконном использовании силы в отношении Великобритании".

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