Турчак: новый партпроект единороссов займется созданием ФОКов и бассейнов в райцентрах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новый партийный проект "Единой России" будет направлен на создание физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) и бассейнов в районных центрах и высших учебных заведениях. Об этом в среду сообщил журналистам секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам заседания комиссии по реализации предвыборной программы партии.

"Речь идет о существующем проекте, которым занимается [депутат Госдумы, координатор партпроекта "Детский спорт"] Ирина Роднина. В рамках этого проекта в предыдущие годы реализовывался подпроект, который касался строительства ФОКов, бассейнов в районных центрах, в высших учебных заведениях… Речь идет о расширении этого проекта", - пояснил он.

По словам Турчака, на эти цели будут направлены дополнительные средства, однако окончательные цифры появятся "в рамках принятия бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Как отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, предложение о создании подобного проекта исходило напрямую от регионов. "Сегодня подобное предложение прозвучало, председатель правительства дал поручение проработать этот вопрос", - добавил он.

Ранее Турчак заявлял о возможности создания в партии нового партийного проекта, который бы отвечал некоторым задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию.