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Посольство РФ назвало решение Великобритании о высылке 23 дипломатов неприемлемым

Политика
14 марта, 16:14 UTC+3

В посольстве также отметили, что такое решение - это "необоснованный и недальновидный шаг"

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У входа на территорию посольства России в Лондоне

У входа на территорию посольства России в Лондоне

© Илья Дмитрячев/ТАСС

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании назвало решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов неприемлемым, необоснованным и недальновидным шагом. Об этом говорится в заявлении посольства, которое в среду поступило в представительство ТАСС.

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"Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - отреагировали в посольстве РФ.

В дипломатическом представительстве информировали, что "посол РФ в Великобритании Александр Яковенко был вызван в Форин офис, где ему было заявлено об объявлении 23 дипломатов "персона нон грата".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее в среду в парламенте заявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской стороны, отметила Мэй, они "являются необъявленными офицерами разведки". Им дана неделя на то, чтобы покинуть Великобританию.

12 марта, выступая в парламенте, Мэй потребовала от РФ до конца вторника представить свои объяснения по инциденту в Солсбери, предупредив, что при их отсутствии Лондон сочтет действия Москвы "противозаконным использованием силы". Россия назвала подход Лондона ультимативным и подчеркнула, что, согласно Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания должна была официально обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является стороной происхождения данного вещества. Согласно документу, ответ в таком случае дается в течение 10 дней.

Как сообщил в среду глава МИД Сергей Лавров, Москва так и не получила официального запроса от Великобритании, но в соответствии со своими Москва обязательствами даст ответ, если такой запрос поступит.

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