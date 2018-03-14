Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не может оценивать, достоин ли министр иностранных дел России Сергей Лавров своей должности, оценку ему может давать только российский президент. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook российский дипломат процитировала слова Мэй о том, что глава МИД РФ "не достоин своего поста".

"Тереза, Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России, - написала Захарова. - Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе, но ваш министр [иностранных дел] Борис Джонсон".

Ранее в среду британский премьер сделала заявление по мерам в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, она заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, им предписано покинуть страну в течение недели. Мэй также обвинила РФ в "противозаконном использовании силы в отношении Великобритании".