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Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ

Политика
14 марта, 16:22 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что такую оценку "может давать только российский президент"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не может оценивать, достоин ли министр иностранных дел России Сергей Лавров своей должности, оценку ему может давать только российский президент. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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На своей странице в Facebook российский дипломат процитировала слова Мэй о том, что глава МИД РФ "не достоин своего поста".

"Тереза, Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России, - написала Захарова. - Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе, но ваш министр [иностранных дел] Борис Джонсон".

Ранее в среду британский премьер сделала заявление по мерам в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, она заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, им предписано покинуть страну в течение недели. Мэй также обвинила РФ в "противозаконном использовании силы в отношении Великобритании".

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Мэй, Тереза Джонсон, Борис Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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